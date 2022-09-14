В Калужской области прокуроры проверят температуру в детских садах и школах

Прокурор Калужской области Константин Жиляков в среду, 14 сентября, поручил своим подчиненным выехать в детские сады и школы и лично проверить температуру в помещениях.

Отопительный сезон в социальных учреждениях стартовал 12 сентября. Однако в соцсетях жители региона продолжают жаловаться, что в некоторых садах и школах батареи холодные.

Также 19 сентября прокуратура с 9:00 до 13:00 проведет горячую линию по вопросу пуска тепла в детские сады, школы и социальные учреждения. Звонить можно по телефону 89105203109.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.