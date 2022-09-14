В Калуге на трех улицах отключат электричество 18 сентября

В воскресенье, 18 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 6:00 до 22:00:

ул. Степана Разина, 28, 30, 36, 38, 40,

ул. Николо-Козинская, 25-33, 26-60, 35, 52, 54а, 55, 56,

ул. Мичурина, 1-13, 2-8, 10, 12.

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