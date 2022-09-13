На четырех улицах Калуги отключат электричество 15 сентября

В четверг, 15 сентября, в домах на четырех улицах Калуги отключат электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 13:00 до 17:00:

ул. Платова, 17, 40,

пер. Новаторский, 2-30, 1-29,

ул. Молодежная, 30, 32, 29-39,

ул. Пригородная, 9-29, 38-42.

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