На двух улицах Калуги отключат электричество 16 сентября

В пятницу, 16 сентября, в Калуге отключат электричество в жилых домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 6:00 до 22:00:

ул. Курсантов, 1, 3, 5, 6, 7, 19, 21, 23,

ул. Садовая, 25а, 26а, 38, 38а, 39, 40, 41а, 42, 44а, 63, 63а, 64, 65, 67, 69.

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