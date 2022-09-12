В 709 домах Калуги включили отопление 12 сентября

В понедельник, 12 сентября, в Калужской области стартовал отопительный сезон в социальных учреждениях. Одновременно с этим в Калуге батареи начали нагреваться в 709 домах, которые имеют общие точки присоединения с больницами, детскими садами и школами, сообщили в городской управе.

Но платить за отопление будут жильцы только тех домов, которые оборудованы счетчиками, но не имеют возможности регулировать подачу тепла. Остальным начнут выставлять счета, когда отопление включат по всему городу.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в жилых домах может начаться после 15 сентября. Однако пока прогнозируется теплая погода, поэтому котельные на полную могут заработать позже – ориентировочно 1 октября.

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