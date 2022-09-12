На окраинах Калуги отключат электричество 13 сентября

Во вторник, 13 сентября, на окраинах Калуги не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

Чижовка

Отключение с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00:

Некрасово,

Пучково,

Тинино,

Георгиевское,

СНТ Рябинки,

СНТ Водник,

СНТ Ока,

СТ Аккорд.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.