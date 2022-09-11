В Калужской области отопление в социальных объектах включат с 12 сентября

С 12 сентября в Калужской области начнут включать отопление в социальных учреждениях. Соответствующее распоряжение дал губернатор Владислав Шапша.

- Ночи холодные, несколько раз уже были местами заморозки, - написал он в воскресенье. - Поэтому поставил задачу муниципалитетам с завтрашнего дня начать пуск тепла в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты.

Ранее, напомним, власти Калуги заявляли, что отопление включат не раньше 15 сентября.

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