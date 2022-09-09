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В Калужской области планируют комплексно газифицировать населенные пункты

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.09.2022 15:05 0 533
В Калужской области планируют комплексно газифицировать населенные пункты

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 9 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Особое внимание участники встречи уделили проводимой в Калужской области работе по социальной догазификации населенных пунктов. 

Для участия в данной программе жителями области уже подано более 12 000 заявок, из них принято более 8000. В 2021 году к газу подключено 546 домов, в 2022 году планируется подключение более 6500. 

Ведется разъяснительная работа с населением о порядке и льготах, действующих в рамках социальной догазификации, сообщили в пресс-службе правительства.

Законом Калужской области от 24.02.2022 № 192-ОЗ установлены дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования, в части увеличения размера социальной выплаты на возмещение расходов, связанных с газификацией, в размере 80 тысяч рублей. Ряд банков выдают льготные потребительские кредиты на газификацию домовладений. На эти цели также можно направить средства регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей. 

В ходе рабочей встречи Владислав Шапша и Сергей Густов пришли к выводу о важности не точечного, а комплексного подвода газа в населенных пунктах. При этом «Газпром» берет на себя обязательство по благоустройству улиц и тротуаров.

- Очень хочется, чтобы зашли на улицу, построили газопроводы к границам всех домовладений, находящихся на этой улице, чтобы потом провести комплексное благоустройство. Можно и потом подключать людей, когда у них появятся средства на котёл, трубу, плиту…но газ чтобы уже был на границе земельного участка. Губернатор меня в этом поддержал. И мы сейчас разработаем порядок, - рассказал Густов.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.09.2022 15:05 0 533
Тэги: область
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