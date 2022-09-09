Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

В Калужской области газифицируют 314 населенных пунктов к 2026 году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2022 14:50 0 496
В Калужской области газифицируют 314 населенных пунктов к 2026 году

В пятницу, 9 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Глава региона высоко оценил результаты взаимодействия правительства области с «Газпромом». По его словам, за 21 год действия соглашения о сотрудничестве в области построены 8 тысяч межпоселковых газопроводов, 130 котельных, газифицировано более 20 тысяч домовладений и квартир, сотни социальных объектов. При этом инвестиции «Газпрома» составили более 15 миллиардов рублей.

Владислав Шапша подчеркнул, что программа газификации до 2026 года позволит дополнительно газифицировать 314 населенных пунктов, прежде всего это сельские территории области. 

- С приходом туда газа конечно и уровень комфорта, и качество жизни станут совершенно другими, - уверен губернатор. - Это очень важно», - акцентировал глава региона. 

Как отметил Шапша, газ очень нужен и при реализации крупных инвестиционных проектов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2022 14:50 0 496
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Все опросы
Новости партнеров
Какую музыку выбирает подрастающее поколение
Промокоды для покупок в М.Видео
Радиоуправляемые игрушки для детей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru