В Калужской области газифицируют 314 населенных пунктов к 2026 году

В пятницу, 9 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Глава региона высоко оценил результаты взаимодействия правительства области с «Газпромом». По его словам, за 21 год действия соглашения о сотрудничестве в области построены 8 тысяч межпоселковых газопроводов, 130 котельных, газифицировано более 20 тысяч домовладений и квартир, сотни социальных объектов. При этом инвестиции «Газпрома» составили более 15 миллиардов рублей.

Владислав Шапша подчеркнул, что программа газификации до 2026 года позволит дополнительно газифицировать 314 населенных пунктов, прежде всего это сельские территории области.

- С приходом туда газа конечно и уровень комфорта, и качество жизни станут совершенно другими, - уверен губернатор. - Это очень важно», - акцентировал глава региона.

Как отметил Шапша, газ очень нужен и при реализации крупных инвестиционных проектов.

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