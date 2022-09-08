Калужане просят включить отопление в детских садах и школах, власти говорят о скором потеплении

В четверг, 8 сентября, пользователи соцсетей пожаловались на низкие температуры в детских садах и школах Калужской области.

- Помогите, пожалуйста, администрациям области принять решение о включении отопления хотя бы детям и больницам! – обратилась одна из калужанок к губернатору Владиславу Шапше. - Как почитаешь комментарии, так у всех администраций отписки на 5-дневный +8 градусный период. Поймите, дети приходят в холодные здания рано утром на 5-8 уроков, понятно же, что в ближайшее время они заболеют… А в садах малыши? Печально…

Но чиновники пока не видят оснований для пуска тепла. На следующей неделе ожидается потепление.

- К сожалению, по большинству социальных объектов отсутствует возможность отдельного пуска тепла от жилых домов, - говорится в ответе администрации. - Сейчас руководители садов осторожно используют отопительные приборы и рекомендуют воспитанникам приносить теплые вещи. В настоящее время запуск отопления не планируется в связи с ожидаемым повышением температуры до +19 градусов. Начало отопительного сезона будет организовано при наступлении климатических показателей, соответствующих установленным нормам.

Напомним, ранее власти Калуги заявляли, что отопление включат не раньше 15 сентября.

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