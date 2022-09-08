Жители Калужской области жалуются на мусорный кошмар в Полотняном Заводе

В среду, 7 сентября, жители поселка Полотняный Завод в Дзержинском районе пожаловались на скопления мусора на улице Слободка недалеко от железнодорожной станции.

По словам людей, подрядчик, который с 2021 года занимается вывозом мусора, регулярно срывает сроки.

О стихийной свалке на контейнерной площадке сообщили и жители улиц Школьной и Мира.

Ситуацию вечером 7 сентября прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Как нам пояснил экологический оператор, завтра отходы будут вывезены, - говорится в заявлении министерства. - К сожалению, из-за неисправности спецтехники произошел сбой графика уборки мусора. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Ранее на плохой вывоз мусора жители Полотняного завода жаловались весной нынешнего года. Тогда эта проблема обсуждалась на планерке в правительстве области.

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