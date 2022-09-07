В Калуге собираются включить отопление после 15 сентября

В последние дни жители Калуги начали жаловаться в социальных сетях на отсутствие отопления в квартирах. В среду, 7 сентября, ситуацию прокомментировали в управлении ЖКХ городской управы.

- Решение о начале отопительного периода может быть принято не ранее дня, следующего за пятидневным периодом со среднесуточной температурой 8 градусов, - пояснили коммунальщики. - Ориентировочно, по прогнозам - после 15 сентября.

В ближайшие выходные днем в Калуге ожидается до +17 градусов.

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