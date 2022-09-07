В Калуге деревня Крутицы осталась без воды

В среду, 7 сентября, деревня Крутицы на территории Калуги осталась без воды. О проблеме в социальных сетях сообщили местные жители.

Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- К сожалению, произошла аварийная ситуация, поэтому пришлось отключить водоснабжение деревни, - заявили в министерстве. - В настоящее время специалисты водоканала проводят пуско-наладочные работы на станции водоподготовки. Сегодня мероприятия планируется завершить. Для организации подвоза воды, обратитесь, пожалуйста, в диспетчерскую службу водоканала по телефонам: 8 (4842) 211-112, 8 (4842) 511-112 и 8 (800) 200-03-11.

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