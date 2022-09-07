На окраинах Калуги отключат электричество 8 сентября
В четверг, 8 сентября, в Калуге не будет электричества на окраинах города. Отключение связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 8 сентября с 9:00 до 17:00:
- Пучково,
- Георгиевское,
- Тинино,
- СТ Ока,
- СНТ Рябинки.
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