На окраинах Калуги отключат электричество 8 сентября

В четверг, 8 сентября, в Калуге не будет электричества на окраинах города. Отключение связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 8 сентября с 9:00 до 17:00:

Пучково,

Георгиевское,

Тинино,

СТ Ока,

СНТ Рябинки.

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