Калужская область заняла пятое место в России по тратам на коммунальные платежи

В Калужской области среднестатистическая семья тратила в 2021 году 7,6% дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это один из наименьших показателей в России, сообщается в исследовании «РИА Новости», опубликованном 5 сентября.

Лучше ситуация только в Дагестане (5,6%), Ингушетии (5,9%), Севастополе (7%) и Тыве (7,6%).

В месяц калужская семья отдает за коммуналку в среднем 4338 рублей.

На последнем месте в рейтинге оказался Камчатский край. Там за услуги ЖКХ семья отдает 14,2% дохода.

Соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Брянская область – 24 (9,5%), Орловская область – 37 (10,2%), Москва – 52 (10,8%), Московская область – 72 (11,9%), Тульская область – 73 (12%), Смоленская область – 82 (12,8%).

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