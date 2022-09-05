На окраине Калуги отключат электричество 7 сентября

В среду, 7 сентября, в Калуге останутся без электричества жилые дома в селе Муратовского щебзавода. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Отключение связано с ремонтными работами.

Без света с 5:30 до 22:00 будут:

с. Муратовский щебзавод 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 19.

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