В Калуге весь микрорайон Правобережье останется без воды 6 сентября

Во вторник, 6 сентября, в Калуге с 9:00 до 13:00 не будет воды на Правом берегу. Это связано с проведением аварийных работ у дома №43 по улице 65 лет Победы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

В зону отключения в том числе попадут школы №6, №13, №33, №50, детские сады, поликлиники и спортивная школа «Космос».

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупреждают в водоканале.

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