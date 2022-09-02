На четырех улицах Калуги отключат электричество 5 сентября
В понедельник, 5 сентября, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с проведением работ по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:30 до 13:00:
- ул. Белинского, 16-32, 13-29,
- ул. Спичечная, 1\14-11а,
- ул. Островского, 4-24/1, 1, 1б, в, г, 13.
Отключение с 13:00 до 16:00:
- ул. Новая
Ранее энергетики сообщили, что с 5 по 9 сентября не будет света в нескольких районах.
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