На четырех улицах Калуги отключат электричество 5 сентября

В понедельник, 5 сентября, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с проведением работ по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:30 до 13:00:

ул. Белинского, 16-32, 13-29,

ул. Спичечная, 1\14-11а,

ул. Островского, 4-24/1, 1, 1б, в, г, 13.

Отключение с 13:00 до 16:00:

ул. Новая

Ранее энергетики сообщили, что с 5 по 9 сентября не будет света в нескольких районах.

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