На окраинах Калуги отключат электричество на пять дней

На следующей неделе жителей несколько калужских районов ожидает отключение электричества. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Работы будут проходить в течение пяти дней – с 5 по 9 сентября.

Отключать электричество энергетики будут с 9:00 до 17:00.

Без света останутся следующие районы:

Турынино,

Ждамирово,

Тиньково,

Хитровка,

Перцево,

Криуши.

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