На окраинах Калуги отключат электричество на пять дней
На следующей неделе жителей несколько калужских районов ожидает отключение электричества. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Работы будут проходить в течение пяти дней – с 5 по 9 сентября.
Отключать электричество энергетики будут с 9:00 до 17:00.
Без света останутся следующие районы:
- Турынино,
- Ждамирово,
- Тиньково,
- Хитровка,
- Перцево,
- Криуши.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!