Еще на трех улицах в центре Калуги отключат электричество 2 сентября
В пятницу, 2 сентября, в Калуге продолжатся ремонтные работы на электросетях. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
С 17:00 до 22:00 света не будет:
- ул. Луначарского, 2, 4, 6, 10/15, 12,
- ул. Ленина, 85, 87,
- пер. Старичков, 4, 6, 7, 2-18, 16/10.
Ранее, напомним, сообщалось, что в пятницу без электричества останутся улицы Добровольского, Гоголя, Королева, Яченская, Октябрьский проезд, Достоевского, Дзержинского, Марата, а также деревни на окраинах.
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