Еще на трех улицах в центре Калуги отключат электричество 2 сентября

В пятницу, 2 сентября, в Калуге продолжатся ремонтные работы на электросетях. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 17:00 до 22:00 света не будет:

ул. Луначарского, 2, 4, 6, 10/15, 12,

ул. Ленина, 85, 87,

пер. Старичков, 4, 6, 7, 2-18, 16/10.

Ранее, напомним, сообщалось, что в пятницу без электричества останутся улицы Добровольского, Гоголя, Королева, Яченская, Октябрьский проезд, Достоевского, Дзержинского, Марата, а также деревни на окраинах.

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