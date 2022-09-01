В Калуге еще на пяти улицах отключат электричество 2 сентября

В пятницу, 2 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением работ по обрезке деревьев и восстановлению опор, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 15:00:

ул. Добровольского, 1-27, 6-12, 22,

ул. Гоголя, 1-5, 2,

ул. Королева, 1, 1а,

ул. Яченская, 2-10, 3-15,

Октябрьский проезд, 7, 14.

Ранее сообщалось, что 2 сентября не будет света на окраинах Калуги, а также на трех улицах в центре.

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