На окраинах Калуги отключат электричество 2 сентября
В пятницу, 2 сентября, в Калуге не будет электричества на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Михалево,
- Карачево,
- Бабенки,
- Трудовой.
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