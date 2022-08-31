На окраинах Калуги отключат электричество 2 сентября

В пятницу, 2 сентября, в Калуге не будет электричества на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

Михалево,

Карачево,

Бабенки,

Трудовой.

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