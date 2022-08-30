В Калуге отключили воду в переулке Хрустальном

Утром во вторник, 30 августа, в Калуге отключили холодную воду в двух домах, расположенных в переулке Хрустальном. В зону отключения попали дома №27 и №29, сообщили в водоканале.

Это связано с ремонтными работами, которые проводит подрядчик.

Воду обещают вернуть к 14:00.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в сообщении водоканала.

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