На двух улицах Калуги отключат электричество 30 августа

Во вторник, 30 августа, в Калуге не будет электричества в жилых домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:00 до 15:00:

ул. Родниковая, 87,

Турынинские дворики, 2-42, 1-36.

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