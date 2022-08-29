На двух улицах Калуги отключат электричество 30 августа
Во вторник, 30 августа, в Калуге не будет электричества в жилых домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 15:00:
- ул. Родниковая, 87,
- Турынинские дворики, 2-42, 1-36.
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