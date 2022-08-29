На трех улицах в центре Калуги отключат электричество 2 сентября
В пятницу, 2 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на трех центральных улицах. Это связано с проведением реконструкции оборудования, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Света не будет с 6:00 до 22:00:
- ул. Достоевского, 35,
- ул. Дзержинского, 25-39, 38-50,
- ул. Марата, 5.
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