На трех улицах в центре Калуги отключат электричество 2 сентября

В пятницу, 2 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на трех центральных улицах. Это связано с проведением реконструкции оборудования, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 6:00 до 22:00:

ул. Достоевского, 35,

ул. Дзержинского, 25-39, 38-50,

ул. Марата, 5.

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