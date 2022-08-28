В Калуге на улице Московской отключат воду 29 августа

В понедельник, 29 августа, в Калуге не будет холодной воды на улице Московской. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Воды не будет с 9:00 до 21:00 в университете юстиции и управлении троллейбуса.

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