На двух улицах Калуги отключили воду

В четверг, 25 августа, в Калуге отключили холодную воду в жилых домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в водоканале.

Вернуть воду в квартиры должны к 20:00. Опубликованы адреса в зоне отключения:

ул. Энергетиков, 3, 9, 11, 35,

1-ый Академический проезд, 12, 13, 27 корп.1, 29.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркнули коммунальщики.

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