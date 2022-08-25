На двух улицах Калуги отключили воду
В четверг, 25 августа, в Калуге отключили холодную воду в жилых домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в водоканале.
Вернуть воду в квартиры должны к 20:00. Опубликованы адреса в зоне отключения:
- ул. Энергетиков, 3, 9, 11, 35,
- 1-ый Академический проезд, 12, 13, 27 корп.1, 29.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркнули коммунальщики.
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