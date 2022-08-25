В Калуге отключат электричество на улице Салтыкова-Щедрина 26 августа

В пятницу, 26 августа, в Калуге не будет электричества в жилых домах на улице Салтыкова-Щедрина. Это связано с работами по ремонту крыши, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 6:00 до 12:00 будут:

ул. Салтыкова-Щедрина, 22а, 22, 24 (все корпуса), 26, 28.

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