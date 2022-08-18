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На семи улицах Калуги отключат электричество 18 и 19 августа

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 18.08.2022 09:47 0 1028
На семи улицах Калуги отключат электричество 18 и 19 августа

В четверг и пятницу, 18-19 августа, в Калуге не будет света в домах на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 13:00 до 17:00:

  • ул. Карьерная (полностью),
  • ул. Азаровская, 1, 3, 5, 7, 11,
  • 1-й пер. Карьерный,
  • 2-й пер. Карьерный,
  • ул. Станционная,
  • пер. Станционный,
  • ул. Прирельсовая.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 18.08.2022 09:47 0 1028
Тэги: недвижимость электричество жкх
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