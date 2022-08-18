На семи улицах Калуги отключат электричество 18 и 19 августа
В четверг и пятницу, 18-19 августа, в Калуге не будет света в домах на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 13:00 до 17:00:
- ул. Карьерная (полностью),
- ул. Азаровская, 1, 3, 5, 7, 11,
- 1-й пер. Карьерный,
- 2-й пер. Карьерный,
- ул. Станционная,
- пер. Станционный,
- ул. Прирельсовая.
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