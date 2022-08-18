На семи улицах Калуги отключат электричество 18 и 19 августа

В четверг и пятницу, 18-19 августа, в Калуге не будет света в домах на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 13:00 до 17:00:

ул. Карьерная (полностью),

ул. Азаровская, 1, 3, 5, 7, 11,

1-й пер. Карьерный,

2-й пер. Карьерный,

ул. Станционная,

пер. Станционный,

ул. Прирельсовая.

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