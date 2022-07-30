В Калуге снесут аварийный дом на улице Пухова

В пятницу, 29 июля, стало известно о сносе аварийного дома 46 по улице Пухова в Калуге.

Такое решение городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ принял во время обхода района улиц Чичерина и Пухова.

- Еще недавно дом был населен, к счастью, теперь бывшие жильцы обрели более достойные условия быта, - сказал градоначальник. - Само здание после недавнего обрушения балкона представляет собой неприглядное зрелище. Поставим его в первоочередной список на снос, и, как будет возможность, сразу же снесём.



По мнению Денисова, у этого района большой потенциал, а соседняя с Пухова улица Чичерина – настоящая архитектурная «жемчужина» Калуги. Фасады многих домов на ней уже капитально отремонтированы. Глава областной столицы пообещал, обязательно продолжить эту работу.

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