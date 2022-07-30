В Калуге на одной из улиц 1 августа отключат холодную воду

В понедельник, 1 августа, на улице Карла Маркса не будет холодной воды. Об этом сообщил Единый дежурный диспетчерский центр.

С 9:00 до 17:00 воду отключат по адресам:

Улица Карла Маркса дом 1, 3 и 3а.

Как сообщает ЕДДС, это связано с проведением работ по технологическому присоединению дома 1 по улице Карла Маркса.

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