На трех улицах Калуги отключат воду 27 июля

В среду, 27 июля, в Калуге не будет воды в жилых домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Энгельса, 23, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Без воды с 9:00 до 17:00 останутся:

ул. Степана Разина, 5, 7,

ул. Тульская, 69;

ул. Энгельса, 23, 59.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в сообщении министерства.

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