На трех улицах Калуги отключат воду 27 июля
В среду, 27 июля, в Калуге не будет воды в жилых домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Энгельса, 23, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Без воды с 9:00 до 17:00 останутся:
- ул. Степана Разина, 5, 7,
- ул. Тульская, 69;
- ул. Энгельса, 23, 59.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в сообщении министерства.
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