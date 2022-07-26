Калужские деревни остались без электричества 26 июля

Во вторник, 26 июля, в Калуге отключили электричество в деревнях на окраине областного центра. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света до 17:00 будут:

Доможирово,

Уварово,

Галкино,

Починки,

Малая Каменка,

Груздово,

Тимашево,

Ермолово.

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