Калужские деревни остались без электричества 26 июля
Во вторник, 26 июля, в Калуге отключили электричество в деревнях на окраине областного центра. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света до 17:00 будут:
- Доможирово,
- Уварово,
- Галкино,
- Починки,
- Малая Каменка,
- Груздово,
- Тимашево,
- Ермолово.
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