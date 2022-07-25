На шести улицах Калуги отключат электричество 27 июля
В среду, 27 июля, в Калуге не будет электричества в жилых домах на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества с 8:30 до 17:00:
- п. Росва, ул. Советская, 1-19, 2-24, 15-29,
- пер. Северный, 1-6,
- пер. Советский, 16,
- ул. Садовая, 1-11, 15, 2-10, 1а,
- ул. Мира, 1, 2, 4, 6, 8,
- ул. Московская, 6б, 3а.
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