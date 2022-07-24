На окраинах Калуги отключат электричество 26 июля
Во вторник, 26 июля, в Калуге не будет электричества на окраинах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:30 до 17:00:
- с. Муратовский Щебзавод,
- п. Новый,
- СНТ Горняк.
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