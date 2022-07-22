На шести улицах Калуги отключат воду 25 июля
В понедельник, 25 июля, в Калуге пройдут работы по ремонту запорной арматуры на перекрестке улиц Тарутинской и Радищева. Из-за этого отключат холодную воду на шести улицах.
Отключение с 9:00 до 18:00:
- Ул. Зеленая,
- Ул. Малинники,
- Ул. Мельничная – от Радищева до Зерновой,
- Ул. Тарутинская, 1-57,
- Ул. Путейская,
- Район Черновский хутор.
Также возможно пониженное давление воды в домах №44-92 по Грабцевскому шоссе.
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