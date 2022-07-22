На шести улицах Калуги отключат воду 25 июля

В понедельник, 25 июля, в Калуге пройдут работы по ремонту запорной арматуры на перекрестке улиц Тарутинской и Радищева. Из-за этого отключат холодную воду на шести улицах.

Отключение с 9:00 до 18:00:

Ул. Зеленая,

Ул. Малинники,

Ул. Мельничная – от Радищева до Зерновой,

Ул. Тарутинская, 1-57,

Ул. Путейская,

Район Черновский хутор.

Также возможно пониженное давление воды в домах №44-92 по Грабцевскому шоссе.

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