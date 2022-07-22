Калужанка задолжала за отопление 41 тысячу рублей
В Калуге жительница микрорайона Анненки перестала платить за отопление и накопила долг в 41 тысячу рублей. В пятницу, 22 июля, об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов.
Приставы обнаружили у женщины пять счетов в банках.
В итоге все задолженность у калужанки была списана.
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