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В Калужской области решат проблему обманутых дольщиков к концу 2023 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.07.2022 17:12 0 266
В Калужской области решат проблему обманутых дольщиков к концу 2023 года

До конца следующего года в Калужской области собираются решить проблему обманутых дольщиков. Об этом в четверг, 21 июля, по итогам совещания по ситуации в строительной отрасли заявил губернатор Владислав ШАПША.

- С начала года уже исключили из реестра проблемных объектов девять домов, - рассказал он. - До конца года решим проблемы еще по двум. Останется еще 10 объектов. По ним планируем до конца 2023 года проблемы решить. Один дом достроим, по трем будут произведены выплаты. По шести объектам вопросы решаются в судебном порядке.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.07.2022 17:12 0 266
Тэги: недвижимость жкх
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