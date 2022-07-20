На шести улицах Калуги отключат электричество 21 июля

В четверг, 21 июля, в Калуге не будет электричества в жилых домах на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 20:00 будут жители следующих домов:

ул. 3-5 Июля (полностью);

ул. Баумана 8, 9, 11, 44-68, 39-49;

1-й переулок Берендяковский 5-19, 2-18;

2-й переулок Берендяковский 2-12, 1-5;

ул. Комарова, 50/24, 52;

ул. Смоленская, 3-27, 2-22.

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