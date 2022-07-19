В Калуге 19 июля на одной из улиц из крана польётся ржавая вода
Во вторник, 19 июля, в Калуге на одной из улиц в микрорайоне Куровской вода в кранах будет ржавая. Об этом предупредила Госжилинспекция Калужской области.
Работы по очистке труб запланированы на улице Шахтёрская.
Из-за промывки сети водоснабжения в воде появится образовавшиеся на внутренних стенках труб ржавчина.
- Просим жителей микрорайона Куровской осуществить минимальный запас воды, - обращается госжилинспекция к куровчанам. - Приносим извинения за временные неудобства.
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