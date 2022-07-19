В Калуге 19 июля на одной из улиц из крана польётся ржавая вода

Во вторник, 19 июля, в Калуге на одной из улиц в микрорайоне Куровской вода в кранах будет ржавая. Об этом предупредила Госжилинспекция Калужской области.

Работы по очистке труб запланированы на улице Шахтёрская.

Из-за промывки сети водоснабжения в воде появится образовавшиеся на внутренних стенках труб ржавчина.

- Просим жителей микрорайона Куровской осуществить минимальный запас воды, - обращается госжилинспекция к куровчанам. - Приносим извинения за временные неудобства.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.