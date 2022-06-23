Еще на восьми улицах Калуги отключат электричество 24 июня

Как мы уже рассказывали, 24 июня в Калуге отключат электричество на пяти улицах в восточной части города. Также в «Единой дежурно-диспетчерской службе» сообщили, что в пятницу из-за монтажа счетчиков не будет света на восьми улицах в районе Подзавалья.

Отключение с 9:00 до 17:00:

ул. Нижнесадовая, 97-111, 126-144,

пер. Нижнесадовый (полностью),

ул. Выгонная, 32, 34, 36,

пер. Лаврентьевский (полностью),

пер. Карачевский (полностью),

ул. Нижнелаврентьевская, 18-30, 21,

пер. 1-ый Садовый 27, 19, 14, 25,

пер. Южный, 4.

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