Еще на восьми улицах Калуги отключат электричество 24 июня
Как мы уже рассказывали, 24 июня в Калуге отключат электричество на пяти улицах в восточной части города. Также в «Единой дежурно-диспетчерской службе» сообщили, что в пятницу из-за монтажа счетчиков не будет света на восьми улицах в районе Подзавалья.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- ул. Нижнесадовая, 97-111, 126-144,
- пер. Нижнесадовый (полностью),
- ул. Выгонная, 32, 34, 36,
- пер. Лаврентьевский (полностью),
- пер. Карачевский (полностью),
- ул. Нижнелаврентьевская, 18-30, 21,
- пер. 1-ый Садовый 27, 19, 14, 25,
- пер. Южный, 4.
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