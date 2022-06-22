В Калуге дома на улице Чичерина предложили включить в список объектов культурного наследия

Дома советского периода на улице Чичерина в Калуге могут стать объектами культурного наследия. В среду, 22 июня, об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ.

Он пояснил, что для включения в перечень зданиям должны быть не менее 40 лет.

Улицу Чичерина Чудаков назвал одной из красивейших в Калуге, «благодаря которой можно вернуться в советское прошлое».

- Это заповедник советского классицизма в Калуге, - отметил начальник управления по охране объектов культурного наследия. - Тенденцию унаследовала и соседняя улица Телевизионная.

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