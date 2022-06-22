Еще четыре калужские деревни останутся без электричества 23 июня
Как мы уже рассказывали, 23 июня в Калуге не будет электричества в деревне Яглово. Позже в «Единой дежурно-диспетчерской службе» сообщили, что под отключение в этот день попадут и другие населенные пункты областной столицы.
Без света с 9:00 до 17:00 останутся:
- Шопино,
- Воровая,
- Желыбино,
- Шахты.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!