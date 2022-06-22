Еще четыре калужские деревни останутся без электричества 23 июня

Как мы уже рассказывали, 23 июня в Калуге не будет электричества в деревне Яглово. Позже в «Единой дежурно-диспетчерской службе» сообщили, что под отключение в этот день попадут и другие населенные пункты областной столицы.

Без света с 9:00 до 17:00 останутся:

Шопино,

Воровая,

Желыбино,

Шахты.

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