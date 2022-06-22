На семи улицах Калуги отключат воду 23 июня
В четверг, 23 июня, дома на семи улицах Калуги останутся без воды. Это связано с работами на перекрестке улиц 8 Марта и Вагонной, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 22:00:
- ул. Вагонная,
- ул. 8 Марта,
- ул. Степная,
- ул. Западная,
- пр-д Степной,
- ул. Северная (от ул. Вагонной до пр-да Степного),
- ул. Луговая (от ул. Вагонной до пр-да Степного).
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.
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