На семи улицах Калуги отключат воду 23 июня

В четверг, 23 июня, дома на семи улицах Калуги останутся без воды. Это связано с работами на перекрестке улиц 8 Марта и Вагонной, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 22:00:

ул. Вагонная,

ул. 8 Марта,

ул. Степная,

ул. Западная,

пр-д Степной,

ул. Северная (от ул. Вагонной до пр-да Степного),

ул. Луговая (от ул. Вагонной до пр-да Степного).

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.

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