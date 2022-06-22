На окраине Калуги отключат электричество 23 июня

В четверг, 23 июня, в Калуге не будет электричества в деревне Яглово. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

По предварительным данным, без света местные жители будут с 9:00 до 17:00.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.