В Турынино отключат электричество 27 июня

В понедельник, 27 июня, в Калуге не будет электричества в жилых домах в микрорайоне Турынино. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 8:30 до 17:00 останутся:

ул. Турынинская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а,

ул. Советская, 56а, 56б.

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