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В Турынино отключат электричество 27 июня

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2022 09:00 0 337
В Турынино отключат электричество 27 июня

В понедельник, 27 июня, в Калуге не будет электричества в жилых домах в микрорайоне Турынино. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 8:30 до 17:00 останутся:

  • ул. Турынинская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а,
  • ул. Советская, 56а, 56б.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2022 09:00 0 337
Тэги: недвижимость электричество коммуналка жкх
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