На пяти улицах Калуги отключат электричество 24 июня

В пятницу, 24 июня, в Калуге будет электричества в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 8:30 до 16:00 будут:

ул. Островского, 15-63, 28-74,

ул. Матросова, 27-71, 10а, 24-46,

ул. Некрасова, 21-39, 20-32, 23а,

ул. 2-я Киевка, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9,

ул. Белинского, 65.

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