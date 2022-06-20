На окраинах Калуги отключат электричество 22 июня
В среду, 22 июня, в Калуге не будет электричества в деревнях на окраине областного центра из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 9:00 до 17:00 будут:
- Желыбино,
- СТ Калужанка,
- Кузмичево,
- Шопино,
- Воровая,
- Бутырки.
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