На окраинах Калуги отключат электричество 22 июня

В среду, 22 июня, в Калуге не будет электричества в деревнях на окраине областного центра из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 будут:

Желыбино,

СТ Калужанка,

Кузмичево,

Шопино,

Воровая,

Бутырки.

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