Шесть калужских предприятий останутся без воды с 22 июня по 6 июля

С 22 июня по 6 июля в Калуге не будет подаваться техническая вода на шесть предприятий.

Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе в районе Киевского проезда, сообщили в понедельник в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

ОАО Калужский Турбинный завод,

АО Тайфун,

«Калужский машиностроительный завод»,

АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»,

ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»,

КООИ «Аккорд».

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