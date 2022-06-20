Шесть калужских предприятий останутся без воды с 22 июня по 6 июля
С 22 июня по 6 июля в Калуге не будет подаваться техническая вода на шесть предприятий.
Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе в районе Киевского проезда, сообщили в понедельник в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
- ОАО Калужский Турбинный завод,
- АО Тайфун,
- «Калужский машиностроительный завод»,
- АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»,
- ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»,
- КООИ «Аккорд».
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