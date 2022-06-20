В Калуге вернули газ в пострадавшие после аварии деревни
К 11:00 понедельника, 20 июня, в Калуге вернули газ в деревни Григоровка и Жерело. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Как мы уже рассказывали, накануне вечером дорожники повредили газовую трубу при строительстве дороги между Северным и окружной.
У СНТ «Заря» стоял жуткий запах газа.
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